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Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video

04 luglio 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eleonora Daniele parla all'Adnkronos dello spirito con il quale si accinge ad affrontare la sua nuova importante sfida televisiva di 'Le Cose che non sai', il programma con cui debutterà in prima serata su Raitre in autunno. "Sapete - spiega - che io sono una stakanovista, per cui l'unico impegno veramente che ho fuori dal lavoro è mia figlia. Per il resto lavorare è qualcosa che mi piace, mi è sempre piaciuto studiare, e 'Le cose che non sai' è un programma dove bisogna tornare sui libri di storia, anche con fatti inediti e poco conosciuti".

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