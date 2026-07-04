Eleonora Daniele parla all'Adnkronos dello spirito con il quale si accinge ad affrontare la sua nuova importante sfida televisiva di 'Le Cose che non sai', il programma con cui debutterà in prima serata su Raitre in autunno. "Sapete - spiega - che io sono una stakanovista, per cui l'unico impegno veramente che ho fuori dal lavoro è mia figlia. Per il resto lavorare è qualcosa che mi piace, mi è sempre piaciuto studiare, e 'Le cose che non sai' è un programma dove bisogna tornare sui libri di storia, anche con fatti inediti e poco conosciuti".