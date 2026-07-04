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Roma, da via Pineta Sacchetti a Cinecittà: diversi incendi nella Capitale e dintorni

In fiamme le sterpaglie. "Situazione sotto controllo" per quanto riguarda il Parco del Pineto

Incendio a Pineta Sacchetti - (Vigili del fuoco)
Incendio a Pineta Sacchetti - (Vigili del fuoco)
04 luglio 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati numerosi oggi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma nelle aree della Capitale e della provincia per incendi di sterpaglie.

In via della Pineta Sacchetti è in corso lo spegnimento e la bonifica di un incendio di sterpaglie: sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e la protezione civile. “L’incendio divampato nel Parco del Pineto, intorno alle ore 13, è in fase di avanzato spegnimento. Le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile sono al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e bonifica dei focolai residui, anche attraverso il supporto di 3 elicotteri. La situazione è sotto controllo, nonostante i fronti di fiamma fossero ampi e alimentati dal vento", comunica in una nota la Protezione di Roma Capitale. "L’incendio è divampato da due punti diversi, all’interno di proprietà private. Attualmente sono in corso accertamenti sulla natura dell’incendio che probabilmente ha origine antropica”, conclude.

Un incendio di vegetazione è in corso anche in via Raimondo Scintu, nella zona est di Roma. Un ulteriore incendio è divampato anche in via delle Ceramiche dove è impegnata la squadra territoriale Monte Mario.

Proseguono inoltre le operazioni di spegnimento di incendi ad Anzio, in via Antonio Vivaldi, dove sta operando una squadra e ad Ardea, in via dei Monti di Santa Lucia, dove la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia sta completando le operazioni con il supporto di alcuni moduli della protezione civile.

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