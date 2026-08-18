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Ex Ilva, Federacciai presenta manifestazione di interesse

La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate

Ex Ilva - (Fotogramma/Ipa)
Ex Ilva - (Fotogramma/Ipa)
18 agosto 2026 | 19.17
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate: Abs Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), Afv Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel.

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ex Ilva manifestazione di interesse Federacciai ex Ilva Federacciai
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