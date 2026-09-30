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FlyDubai, la testimonianza del passeggero eroe: "Ho bloccato il terrorista in cabina e pilotato l'aereo" - Video

Il drammatico racconto degli attimi in cui è stato possibile evitare il peggio nel corso dell'incontro all'aeroporto Ben Gurion con il premier israeliano Benjamin Netanyahu

Passeggeri del volo FlyDubay - (Fotogramma/Ipa)
Passeggeri del volo FlyDubay - (Fotogramma/Ipa)
30 settembre 2026 | 20.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Momenti drammatici a bordo del volo FlyDubai, finito al centro di un tentativo di dirottamento. A evitare la tragedia è stato il coraggio dei passeggeri. Durante un incontro all'aeroporto Ben Gurion con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il primo, che è intervenuto contro l'aggressore, ha raccontato come è riuscito a bloccare il terrorista.

"Stava cercando di danneggiare i comandi di volo"

"Quando sono entrato nella cabina di pilotaggio ho visto il terrorista tra i due sedili. Non c'erano piloti seduti ai comandi, così l'ho afferrato, bloccato e trascinato fuori", ha spiegato. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, l'uomo ha raccontato che l'aggressore stava tentando di danneggiare i comandi di volo per rendere l'aereo ingovernabile. Dopo aver immobilizzato il terrorista, ha chiesto l'aiuto di altri passeggeri israeliani per tenerlo sotto controllo mentre il velivolo stava perdendo stabilità.

Il passeggero è quindi tornato nella cabina di pilotaggio e ha cercato di riportare l'aereo in assetto. "Sono rientrato, ho afferrato i comandi e ho iniziato a tirarli", ha detto, spiegando di aver appreso alcune nozioni guardando 'Mayday', la nota serie documentaria sugli incidenti aerei. "L'aereo ha iniziato a raddrizzarsi e a quel punto il pilota mi ha detto che avrebbe ripreso il controllo", ha concluso, ricostruendo i momenti decisivi che avrebbero consentito di scongiurare il peggio.

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terrorismo aereo precipita pilota ferito
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