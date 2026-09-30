Momenti drammatici a bordo del volo FlyDubai, finito al centro di un tentativo di dirottamento. A evitare la tragedia è stato il coraggio dei passeggeri. Durante un incontro all'aeroporto Ben Gurion con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il primo, che è intervenuto contro l'aggressore, ha raccontato come è riuscito a bloccare il terrorista.

"Stava cercando di danneggiare i comandi di volo"

"Quando sono entrato nella cabina di pilotaggio ho visto il terrorista tra i due sedili. Non c'erano piloti seduti ai comandi, così l'ho afferrato, bloccato e trascinato fuori", ha spiegato. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, l'uomo ha raccontato che l'aggressore stava tentando di danneggiare i comandi di volo per rendere l'aereo ingovernabile. Dopo aver immobilizzato il terrorista, ha chiesto l'aiuto di altri passeggeri israeliani per tenerlo sotto controllo mentre il velivolo stava perdendo stabilità.

#ULTIMAHORA| El pasajero israelí que sometió al copiloto omaní que intentó estrellar el vuelo de Flydubai con unos 180 pasajeros a bordo, incluidos 30 niños, se reunió con el primer ministro Netanyahu tras regresar a Israel.



Netanyahu le dijo: «Eres un héroe».@Osint613… — Liliana Franco (@lilianaf523) September 30, 2026

Il passeggero è quindi tornato nella cabina di pilotaggio e ha cercato di riportare l'aereo in assetto. "Sono rientrato, ho afferrato i comandi e ho iniziato a tirarli", ha detto, spiegando di aver appreso alcune nozioni guardando 'Mayday', la nota serie documentaria sugli incidenti aerei. "L'aereo ha iniziato a raddrizzarsi e a quel punto il pilota mi ha detto che avrebbe ripreso il controllo", ha concluso, ricostruendo i momenti decisivi che avrebbero consentito di scongiurare il peggio.