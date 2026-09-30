Giù in picchiata per 17.000 piedi in meno di un minuto. E' la ricostruzione di ciò che è accaduto alv olo FlyDubai diretto da Dubai a Tel Aviv prima che i passeggeri fermassero l'attacco del copilota al pilota.

Il copilota, cittadino dell'Oman, ha accoltellato il capitano e - secondo le informazioni diffuse dai media israeliani - avrebbe voluto far schiantare il Boeing 737 che da 34.000 piedi è sceso ad una quota di circa 17.000 piedi in meno di un minuto.

This is a 3D simulation of what happened to the flydubai flight heading from Dubai to Tel Aviv before passengers rushed the cockpit.



The Omani co-pilot stabbed the captain and deliberately put the Boeing 737 into a nosedive, causing the aircraft to plunge from 34,000 feet to… https://t.co/IsRnfdB0XC pic.twitter.com/gh5eEeEiG6 — A.Y.O (@YusufAsunmogejo) September 30, 2026

I passeggeri hanno neutralizzato l'attacco e due piloti fuori servizio, presenti a bordo, hanno preso i comandi fino all'atterraggio di emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita.

"Il mio omaggio al pilota indiano, il comandante Smit Machchhar, per il suo straordinario coraggio", ha scritto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu, elogiando il pilota rimasto ferito durante una colluttazione con il copilota. "Nonostante fosse stato accoltellato e gravemente ferito, ha reagito, impedendo una catastrofe in volo. Ha salvato la vita di 174 persone, tra cui cittadini israeliani e di altre nazionalità", ha aggiunto Netanyahu.

Il premier, all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ha ricevuto i passeggeri e ha abbracciato in particolare un uomo intervenuto per neutralizzare l'attacco. "Quando sono entrato" in cabina "ho visto il terrorista che era ai comandi. Non c'erano piloti seduti, ho afferrato il terrorista, l'ho bloccato ed ho iniziato a trascinarlo fuori", ha detto il passeggero.

Unity animation I made of today’s flight path. Check the crazy altitude change!

flydubai FZ1073, Dubai → Tel Aviv, 30 September 2026. About two hours after takeoff the plane dropped nearly 14,000 feet in under 30 seconds, sent emergency then hijack codes, and diverted to Tabuk,… pic.twitter.com/VY0jHLExkl — Israel MyChannel (@IsraelMychannel) September 30, 2026

Il premier allora gli chiesto cosa stava facendo l'aggressore: "Stava cercando di distruggere i comandi per poter disabilitare l'aereo", ha risposto il passeggero, spiegando di aver chiesto poi ad altri israeliani a bordo dell'aereo di aiutarlo a bloccare l'uomo per tornare nella cabina di pilotaggio, mentre l'aereo si stava inclinando bruscamente. "Sono rientrato ed ho afferrato i comandi ed ho iniziato a tirarlo", ha detto ancora, aggiungendo di aver imparato a farlo grazie "I watch Mayday", un documentario sui disastri aerei. "L'aereo ha iniziato a raddrizzarsi un po' ed a questo punto il pilota mi ha detto che avrebbe preso il controllo da quel momento in poi", ha concluso.