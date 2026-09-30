I passeggeri sono salvi e a bordo del volo Dubai-Tel Aviv è festa. Un video diffuso sui social mostra la gioia degli oltre 170 passeggeri del volo FlyDubai, diretto in Israele.

Aterrizan en Israel 🇮🇱🙏🏻después de salvarse tras el atentado a bordo del vuelo de Dubái a Tel Aviv pic.twitter.com/D2y0SnaYQ1 — Avia Levi (@Israel_Avia) September 30, 2026

A bordo del volo è andata in scena una violenta colluttazione, il copilota - secondo le ricostruzioni - ha ferito a coltellate il pilota: l'aggressore, come ha affermato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe voluto far schiantare l'aereo. L'intervento dei passeggeri, che hanno bloccato il copilota, ha consentito di evitare un epilogo drammatico.