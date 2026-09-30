"Cosa succede? Che sta succedendo?". Un video diffuso sui social mostra i momenti in cui molti passeggeri, a bordo del Flydubai che collega Dubai a Tel Aviv, si rendono conto dell'emergenza: il copilota ha aggredito il pilota, colpendolo anche con un coltello. Secondo le ricostruzioni, come riferiscono i media israeliani, l'aggressore avrebbe voluto far schiantare l'aereo.

🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.



Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil.



Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Il video, realizzato da un passeggero, documenta i momenti di terrore a bordo tra domande, pianti e grida disperati. "Cosa è successo? Cosa è successo?", ripete una donna.