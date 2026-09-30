circle x black
Cerca nel sito
 

"Che succede?", l'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv e il panico a bordo - Video

Un video diffuso sui social mostra i momenti in cui molti passeggeri, a bordo del Flydubai che collega Dubai a Tel Aviv, si rendono conto dell'emergenza

Panico a bordo - (Video X)
Panico a bordo - (Video X)
30 settembre 2026 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cosa succede? Che sta succedendo?". Un video diffuso sui social mostra i momenti in cui molti passeggeri, a bordo del Flydubai che collega Dubai a Tel Aviv, si rendono conto dell'emergenza: il copilota ha aggredito il pilota, colpendolo anche con un coltello. Secondo le ricostruzioni, come riferiscono i media israeliani, l'aggressore avrebbe voluto far schiantare l'aereo.

Il video, realizzato da un passeggero, documenta i momenti di terrore a bordo tra domande, pianti e grida disperati. "Cosa è successo? Cosa è successo?", ripete una donna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dubai tel aviv flydubai tel aviv
Vedi anche
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza