"Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota". E' il drammatico messaggio che un passeggero del volo FlyDubai Dubai-Tel Aviv lancia nei momenti di terrore a bordo dell'aereo, sul quale il copilota ha aggredito e accoltellato il pilota.

🔴 Un passager du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv lance un appel à l’aide aux autorités israéliennes



Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, un passager du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv appelle les autorités israéliennes à leur venir en aide. « Tous les passagers vont bien,… pic.twitter.com/4Z47NT0MYm — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 30, 2026

Nel video che rimbalza sui social network, un passeggero si rivolge alle autorità israeliane e chiede aiuto: "Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota. Ma aiuto, per favore. Aiuto!", dice con il volto sporco di sangue. Evidentemente, si tratta di uno dei passeggeri intervenuti per soccorrere il pilota ferito e per bloccare il copilota.