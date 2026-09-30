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"Il pilota è ferito, aiutateci", l'appello del passeggero sul volo Dubai-Tel Aviv - Video

"Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota. Ma aiuto, per favore. Aiuto!"

L'appello del passeggero - (Video X)
L'appello del passeggero - (Video X)
30 settembre 2026 | 21.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota". E' il drammatico messaggio che un passeggero del volo FlyDubai Dubai-Tel Aviv lancia nei momenti di terrore a bordo dell'aereo, sul quale il copilota ha aggredito e accoltellato il pilota.

Nel video che rimbalza sui social network, un passeggero si rivolge alle autorità israeliane e chiede aiuto: "Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota. Ma aiuto, per favore. Aiuto!", dice con il volto sporco di sangue. Evidentemente, si tratta di uno dei passeggeri intervenuti per soccorrere il pilota ferito e per bloccare il copilota.

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aereo dubai tel aviv video aereo dubai tel aviv
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