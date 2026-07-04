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L'abbraccio tra due generazioni, Moro e Ultimo emozionano Tor Vergata - Video

04 luglio 2026 | 22.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un momento carico di emozione ha segnato il concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata: l'abbraccio con il suo mentore, Fabrizio Moro. I due artisti, legati da un profondo rapporto di stima e amicizia nato agli albori della carriera di Ultimo, si sono uniti sul palco sulle note di 'L'eternità (Il mio quartiere)', la loro collaborazione del 2018. Fabrizio Moro, unico ospite della serata, non si è limitato a una semplice apparizione, ma ha tenuto un vero e proprio concerto prima dell'esibizione di Ultimo, come fortemente voluto da quest'ultimo in segno di riconoscenza.

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