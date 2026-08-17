Si tratta di un algerino di 28 anni, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni gravissime. La vittima era in vacanza con la famiglia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato lo scafista che ieri pomeriggio, nelle acque di Su Giudeu, a Chia, in comune di Domus De Maria ha travolto una turista 17enne che faceva il bagno con il suo sup. Si tratta di un algerino di 28 anni, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni gravissime.

L'incidente è avvenuto nelle acque antistanti la frequentatissima spiaggia di Su Giudeu, dove l'adolescente è stata travolta dall'imbarcazione a motore a pochi metri dalla battigia. La giovane, in vacanza con la famiglia, stava nuotando quando è avvenuto l'impatto: soccorsa dai bagnanti, ha rischiato di ﻿annegare per il forte choc ed è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

A travolgerla è stato un barchino in vetroresina spinto da un motore fuoribordo da 85 cavalli, con a bordo un gruppo di migranti. Subito dopo lo scontro, l'imbarcazione ha ripreso la corsa via mare nel tentativo di far perdere le proprie tracce, puntando verso la vicina spiaggia di Tuerredda. Una volta toccata terra, i passeggeri sono sbarcati provando a dileguarsi nell'entroterra, ma la loro fuga è durata poco.

L'allarme diramato dalla Centrale Operativa ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Domus de Maria, di Pula e del Nucleo Operativo di Cagliari, già dislocati lungo il litorale per i controlli straordinari del periodo estivo disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari come concordato in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura. I militari hanno rapidamente presidiato le principali vie d'approdo, rintracciando e fermando l'intero gruppo: 14 uomini adulti di nazionalità algerina, privi di documenti ma, apparentemente, in buone condizioni di salute.

L'uomo che era al timone dell'imbarcazione, al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime, e successivamente condotto nel carcere di Uta.