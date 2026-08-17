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Colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, muore turista americano di 30 anni: si era spinto in una zona vietata

Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita

Colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, muore turista americano di 30 anni: si era spinto in una zona vietata
17 agosto 2026 | 09.53
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Tragedia sull'Etna. Un turista statunitense di 30 anni è morto colpito da un fulmine mentre si trovava sul vulcano per un'escursione. L'allarme è stato lanciato ieri sera, poco prima delle 20, con l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco.

Il giovane turista si trovava sull’Etna, sembra in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Qui è stato colpito da un fulmine che ha provocato la scarica elettrica. Al ragazzo sono state prestate le prime cure sul posto. Il personale elisoccorritore a bordo dell'elicottero ha verricellato a bordo la vittima che subito dopo è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato senza vita.

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Etna temporale sicilia fulmine
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