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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi lunedì 17 agosto: la mappa delle 13 regioni a rischio

La Protezione civile ha diramato l'avviso per settori di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto

Mappa delle allerte meteo del 17 agosto 2026 - (Dipartimento della Protezione civile)
Mappa delle allerte meteo del 17 agosto 2026 - (Dipartimento della Protezione civile)
17 agosto 2026 | 12.04
Ida Artiaco
LETTURA: 4 minuti

Dopo il Ferragosto con sole e temperature africane, l'Italia è alle prese con una ondata di maltempo, accompagnata da rovesci e altri fenomeni di una certa intensità, in particolare fulmini che hanno già fatto due vittime nelle scorse ore, una in Sicilia e l'altra in Alto Adige. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto, su settori di ben 13 regioni, da Nord a Sud.

Allerta meteo gialla 17 agosto: l'elenco delle regioni interessate

Come si legge nell'ultimo bollettino reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento di Protezione civile, per oggi è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico sui seguenti settori della Calabria: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Per quanto riguarda i temporali, l'allerta meteo riguarda l'Abruzzo (Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), la Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), ancora la Calabria (Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), l'Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese), il Lazio (Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), la Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale), le Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5), il Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), la Puglia (avoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica), la Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia), il Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento), l'Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia), e il Veneto (Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno).

Allerta per rischio idrogeologico per Calabria, Molise, Toscana e Trentino Alto Adige.

Le previsioni di meteo del 17 agosto, temporali in aumento: quando arriva la vera svolta

Dopo settimane di caldo record e anticiclone subtropicale, il meteo in Italia è così pronto a cambiare: da oggi, lunedì 17 agosto, secondo le ultime previsioni meteo de IlMeteo.it aumentano temporali e instabilità al Nord e su parte del Centro, e addirittura da giovedì 20 agosto è attesa una perturbazione ancora più intensa, con forti temporali, grandinate e un deciso calo delle temperature soprattutto al Nord e lungo i settori tirrenici. Che sia la fine dell'estate?

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allerta meteo ondata di caldo protezione civile temporali di calore
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