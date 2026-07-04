L'attesa è finita. A Roma c'è una città nella città per il ‘Raduno degli Ultimi’ di oggi a Tor Vergata: un evento da 250mila persone, già storico prima ancora di iniziare. I numeri di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, per l'appuntamento con 'La favola per sempre' sono da record: i 250mila biglietti sono stati polverizzati in poche ore un anno fa, una macchina organizzativa imponente e fan accampati da giorni, armati di tende e ombrelli, spinti da una devozione che non teme né il caldo né la pioggia.

Il programma della giornata

La giornata seguirà una scaletta precisa. I cancelli apriranno alle 7 del mattino per favorire una buona gestione dell'enorme afflusso di pubblico, mentre dalle 14 il Dj Set di ‘Fateme Suonà’ scalderà l'atmosfera. Alle 19:30 il palco sarà di un ospite d'eccezione: Fabrizio Moro, che è anche l'unico ospite annunciato. Una scelta nel segno dell'amicizia, un tributo di riconoscenza da parte di Ultimo verso l'artista che per primo gli ha dato fiducia, offrendogli la possibilità di aprire i suoi concerti agli esordi. Il momento più atteso è fissato intorno alle 20:35.

Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos Ultimo farà un ingresso in grande stile, arrivando in elicottero. Un gesto che riavvolge il nastro dei ricordi e rievoca un video dell'anno scorso in cui il cantante sorvolava proprio l'area dove oggi terrà il grande evento. Un'entrata scenografica che ricorda quella di Vasco Rossi nel 2017 per il suo storico concerto da 220mila persone a Modena Park: lo stesso di cui oggiil cantautore romano batterà il record con i suoi 250.000 spettatori.

Un primo assaggio di ciò che accadrà è stato dato giovedì, durante le prove generali. Con un gesto di grande sensibilità, il cantautore ha aperto il soundcheck a 1.500 persone con disabilità, regalando loro l'anteprima esclusiva di oltre due ore di musica. "Grazie per averci reso primi", era lo striscione che campeggiava sotto il palco.

Questo concerto è il culmine di un percorso decennale, celebrato anche dal nuovo album, 'Il giorno che aspettavo', interamente scritto e prodotto dall'artista che anche questa settimana mantiene salda la prima posizione della classifica Fimi/Niq. E sui social Ultimo ringrazia i suoi fan con un video dove scorrono immagini di lui tra passato e presente. L'artista parla di una visione avuta fin da bambino, un "sentire" che lo ha sempre guidato e dice: "Oggi sono 10 anni che vivo in quella visione. Ogni giorno mi chiedo come sia stato possibile. È come se tutti voi aveste risposto oggi a una chiamata che io vi ho fatto vent'anni fa". Un messaggio che suggella il forte legame con il suo popolo, la generazione Ultimo: "Grazie a tutti. Grazie perché io non volevo una vita simile a quella che sto vivendo. Io volevo esattamente questa vita qui".

I numeri dello show

Intanto, dietro le quinte, la macchina organizzativa lavora senza sosta da quasi un anno per garantire sicurezza e servizi a una vera e propria città temporanea. L'area di oltre 150.000 metri quadrati è stata allestita con 46 punti ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande, con pagamenti esclusivamente cashless per snellire le file. Saranno presenti 2.000 bagni chimici e numerosi punti di distribuzione gratuita dell'acqua. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi, sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. In via eccezionale, vista la portata dell'evento, sarà consentito introdurre oggetti di prima necessità come borracce, creme solari e power bank.

Anche la mobilità è stata potenziata: per la prima volta, le linee della metropolitana A, B e C resteranno aperte per tutta la notte, supportate da navette gratuite. Inoltre, i parcheggi sono stati geolocalizzati su Google Maps e Waze per facilitare l'arrivo e il ritorno a casa. Tutto è pronto. Ma quello che si prepara a Tor Vergata è più di un concerto da record. È un momento generazionale, una di quelle notti destinate a diventare un punto di riferimento, un "io c'ero" per migliaia di ragazzi. Insomma, la favola di Ultimo non sta solo per continuare: sta per diventare storia. (di Loredana Errico)