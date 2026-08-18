L’ambasciata russa a Londra ha accusato il Paese di essere diventato "complice e coautore" degli attacchi. Kiev colpisce su larga scala Mosca e la regione circostante: "Lanciati 620 droni"

La Russia ha avvertito la Gran Bretagna che "pagherà" per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina e utilizzati in attacchi in profondità nel territorio russo, secondo rapporti di stampa. In una dichiarazione, l’ambasciata russa a Londra ha accusato il Paese di essere diventato "complice e coautore" degli attacchi e di "optare deliberatamente per un'escalation" nel conflitto. "Più profondo sarà il suo coinvolgimento nel conflitto e maggiore sarà il suo sostegno alla macchina terroristica di Kiev, più alto sarà il prezzo che pagherà", si legge nel comunicato.

Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano britannico Sunday Times, una delle aziende coinvolte nella fabbricazione dei droni in questioni è una filiale del colosso della difesa Bae Systems. Il quotidiano non ha identificato la seconda azienda, citando ragioni di sicurezza.

Il Regno Unito è uno dei più forti sostenitori dell’Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022, stanziando quasi 30 miliardi di euro in aiuti, la maggior parte di natura militare. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato gli attacchi a lungo raggio all’interno della Russia, mentre Mosca ha a sua volta rafforzato gli attacchi missilistici e con droni contro la capitale ucraina.

Kiev, attacco su larga scala contro Mosca

Le forze ucraine hanno lanciato un attacco su larga scala con droni che ha preso di mira Mosca e la regione circostante nel corso della notte del 18 agosto. Lo rendono noto diversi media internazionali, tra cui l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il sindaco Sergey Sobyanin, secondo cui sono stati neutralizzati 86 droni ucraini in corso di avvicinamento alla capitale russa a partire dalla mezzanotte.

La testata ucraina Kyiv Independent fa riferimento a canali Telegram di monitoraggio secondo cui i sistemi di difesa aerea russi hanno colpito un edificio residenziale nella città di Pavlovsky Posad, a circa 67 chilometri da Mosca, mentre tentavano di abbattere i droni: un incendio sarebbe stato avvistato sul tetto di un edificio, a quanto appare dal materiale condiviso. Un altro incendio sarebbe scoppiato in un impianto di alluminio nell'oblast di Mosca, e un terzo è stato visto divampare in un'abitazione nella città di Lyubertsy, immediatamente fuori dai confini della città di Mosca, scrive il Kyiv Independent.

Un totale di 620 droni hanno volato verso la regione nel corso della notte, colpendo diversi edifici e ferendo alcune persone, stando a quanto dichiarato dal governatore di Mosca Andrey Vorobyov. Le difese aeree russe hanno intercettato 180 dei droni sulla regione della capitale, mentre è stato colpito un altro magazzino del gigante dell'e-commerce Wildberries, ha detto il funzionario.

Attacco russo a Izium, 5 feriti

Cinque persone, tra cui un bambino, sono intanto rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, in un post su Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform.

"Cinque persone, tra cui un bambino di 9 anni, sono rimaste ferite nell'attacco nemico a Izium. Tutti stanno ricevendo assistenza medica", afferma nel post, in cui aggiunge che cinque abitazioni private sono state danneggiate e che i servizi di emergenza stanno lavorando per eliminare le conseguenze dell'attacco.