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Caldo estremo, è ancora tregua. Da domani torna allerta arancione in due città

Oggi sono 7 le città con bollino giallo, domani saranno già 16

Turisti e caldo record - Afp
Turisti e caldo record - Afp
18 agosto 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora tregua dalle ondate di caldo estremo sull'Italia. Dopo la giornata di ieri, anche per oggi martedì 18 agosto è prevista una prevalenza di bollini verdi sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La 'rinfrescata' però si interromperà già domani, quando il bollino arancione (livello 2 di allerta "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili") tornerà a soffocare due città.

Oggi Italia quasi tutta in verde, domani torna allerta arancione

Intanto, oggi 18 agosto, sono 20 su 27 i bollini verdi. In giallo solo Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Rieti e Roma.

Ma la situazione cambierà già domani, mercoledì 19 agosto, quando due città passeranno in allerta arancione. Si tratta di Roma e Rieti. I bollini gialli saliranno invece a 16: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo. In verde resteranno quindi solo Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina Milano Napoli Reggio Calabria Torino e Trieste.

 

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caldo bollettino caldo ondate di calore
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