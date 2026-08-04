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Giorgia Sodaro

Giorgia Sodaro

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Giorgia è giornalista professionista dal 2010. Si occupa principalmente di cronaca nazionale e criminalità. Dal 2019 segue per l'agenzia le attività del ministero dell’Interno e della Protezione Civile. Da viminalista tratta il tema migranti, la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Inizia a collaborare con l'Adnkronos nel 2004 curando anche grandi casi: dalla riapertura delle indagini sul delitto dell’Olgiata al primo processo sull’omicidio di via Poma fino all'inchiesta Mafia Capitale.

Per anni racconta le manifestazioni di piazza, sfociate diverse volte in disordini e scontri. In prima linea dall’esplosione del Covid, segue l’evoluzione della pandemia e poi il superamento dell’emergenza. Nel 2004 le viene assegnato il premio letterario 'Val di Comino - Sezione giornalismo'.

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giornalismo cronaca nazionale criminalità migranti sicurezza interna ordine pubblico
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