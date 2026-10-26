Il messaggio del Pontefice: "Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita"

Papa Leone XIV conferma il viaggio in America Latina dopo l'operazione per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. "Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!", il messaggio pubblicato sul profilo X del Pontefice con riferimento esplicito a Uruguay, Argentina e Perù.