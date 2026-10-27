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Federlegno, Elia Vismara eletto presidente per 2026-2030

Succede a Claudio Feltrin dopo sei anni di presidenza

Elia Vismara - (Ufficio stampa)
Elia Vismara - (Ufficio stampa)
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27 ottobre 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
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È Elia Vismara il nuovo presidente di FederlegnoArredo. 55 anni, ingegnere gestionale di Mariano Comense, è stato eletto dall’assemblea della Federazione riunita oggi in Triennale a Milano, succedendo a Claudio Feltrin al timone della Federazione negli ultimi sei anni. “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia e Claudio Feltrin per il lavoro portato avanti in un periodo così complesso. Assumo l’incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio che hanno accompagnato il mio impegno in questi anni di vita associativa. Insieme alla squadra di presidenza, a tutti gli associati e alla struttura, lavoreremo per rafforzare la competitività e dare voce alle imprese che FederlegnoArredo rappresenta”, dichiara il neo eletto presidente, Elia Vismara.

"Auguro a Vismara buon lavoro e sono certo che saprà guidare FederlegnoArredo con competenza, visione e attenzione alle esigenze del nostro tessuto produttivo. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me e con il Consiglio di presidenza un percorso complesso e sfidante al tempo stesso” dichiara il presidente uscente Claudio Feltrin. Elia Vismara arriva alla presidenza di FederlegnoArredo con una consolidata esperienza ai vertici del sistema associativo: dal 2015 fa parte del Consiglio Generale di FederlegnoArredo, dal 2017 è nel Consiglio di Presidenza di Assobagno, di cui è stato presidente dal 2020 ad oggi, e dal 2021 siede nel Cda di Federlegno Arredo Eventi. Dal 2025 è membro del consiglio direttivo dell’Ente Italiano di Normazione (Uni) di cui la Federazione è socio di rappresentanza. È inoltre presidente del Cda di Vismaravetro, azienda di famiglia attiva nel settore dell’arredobagno.

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