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Orsini: "L'Europa allarghi maglie e metta al centro produttività"

Così il presidente di Confindustria all'assemblea di FederlegnoArredo

Emanuele Orsini - (Foto Adnkronos)
Emanuele Orsini - (Foto Adnkronos)
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27 ottobre 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Europa deve allargare le maglie e deve mettere al centro la produttività". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea di FederlegnoArredo.

"Abbiamo la catena del valore oggi che per un 15-20% è dipendente dalla Cina: occorre ritornare a integrare la nostra catena da valore".

"Coperta corta in Manovra? Speriamo che non l'abbiano lavata troppo in lavatrice, sennò diventa sempre più corta. Serve avere i conti in ordine, sono necessarie poche cose che mettano al centro una politica industriale a lungo termine".

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