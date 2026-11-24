La possibilità di conoscere da vicino il patrimonio storico delle imprese intercetta l'interesse di un sempre più vasto numero di persone, tuttavia, non tutte le aziende con un prezioso bagaglio di storia sono in grado di valorizzarlo e veicolarlo al pubblico. Esiste, dunque, nel nostro Paese, così ricco di realtà imprenditoriali diverse, dalle radici antiche e simbolo di italianità, quello che gli esperti definiscono un 'Heritage gap'. Colmarlo può rappresentare una scelta strategica anche dal punto di vista del business, dal momento che il corporate heritage si conferma una risorsa per rafforzare la reputazione e l'identità aziendale. Se ne è parlato a Milano, al Teatrino Visconti di Fondazione Bracco, in occasione di BookCity 2026, alla presentazione del volume 'Corporate Heritage, una storia Made in Italy', nato da una ricerca Liuc Civis dedicata al tema.