“L’indagine dimostra che 25 minuti possono essere sufficienti per migliorare le conoscenze finanziarie. È un risultato di cui siamo contenti, perché si tratta di un tempo che tutti possiamo dedicare a un approfondimento”, ha dichiarato Dario Damiani, capogruppo nella 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato, alla presentazione dei risultati della ricerca Aief realizzata in collaborazione con il gruppo di Economia degli Intermediari Finanziari dell'università di Parma e l'Istituto di Neuroscienze del Cnr, con il coinvolgimento di Confconsumatori, e presentata, su iniziativa del Senatore Damiani, al Senato della Repubblica nell'incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”.

“Anche grazie alla legge che nel 2024 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole, a partire dalle primarie, possiamo lavorare sulla formazione dei ragazzi, che diventano a loro volta un motore di consapevolezza all’interno delle famiglie”, ha spiegato il senatore.

“Dal 2018, quando è iniziato il mio percorso su questo tema, a oggi la consapevolezza nel Paese è migliorata e sono aumentate le iniziative, soprattutto nel mese dell’educazione finanziaria. Associazioni, fondazioni e istituzioni, da Consob a Banca d’Italia e Abi, stanno dando un contributo importante. Mi auguro che la conoscenza finanziaria continui a crescere, perché permette di compiere scelte più consapevoli e migliori, con ricadute positive anche per il sistema economico nazionale”, ha concluso Damiani.