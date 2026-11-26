“Lo studio nasce dalla collaborazione tra Aief, università di Parma e Consiglio nazionale delle ricerche e punta a valutare come cambiano le risposte del sistema nervoso prima, durante e dopo l’apprendimento di argomenti finanziari”, ha dichiarato Pietro Avanzini, dirigente di ricerca dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e responsabile della sede di Parma, durante l'incontro, al Senato della Repubblica, “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, in occasione de quale sono stati presentati i primi risultati della ricerca condotta da Aief, università di Parma e Istituto di Neuroscienze del Cnr. “L’apprendimento, infatti, non riguarda soltanto l’acquisizione di nozioni: modifica anche il modo in cui il nostro sistema nervoso reagisce quando siamo chiamati ad applicare le conoscenze. Un cervello che conosce è anche un cervello più rilassato quando deve prendere decisioni”.

“Il nostro obiettivo è capire come la conoscenza possa mitigare la risposta emotiva di chi deve compiere scelte finanziarie. Nei partecipanti allo studio, inizialmente privi di conoscenze finanziarie, abbiamo osservato un atteggiamento iperprudente. Dopo 25 minuti di apprendimento, hanno mostrato una maggiore disponibilità ad assumere decisioni a medio rischio, accompagnata da una diminuzione della frequenza cardiaca. Un risultato che suggerisce come la formazione possa contribuire a ridurre agitazione e tensione, fattori che talvolta condizionano le decisioni”, ha spiegato Avanzini.