“Da sempre si parla dell’importanza dell’educazione finanziaria e oggi i contenuti di valore non mancano. La sfida è capire come essere più efficaci e come divulgare meglio le buone pratiche.” Lo ha detto Nunzio Lella, presidente di Associazione Italiana Educatori Finanziari, all’incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, al Senato della Repubblica, dove sono stati presentati i primi risultati della ricerca condotta da Aief, università di Parma e Istituto di Neuroscienze del Cnr.

“La ricerca realizzata con l’università di Parma e il Cnr dimostra empiricamente che 25 minuti di educazione finanziaria, se svolti con metodologie e strumenti adeguati, possono portare risultati veramente importanti. Questi dati ci danno grande entusiasmo per il futuro e confermano che dobbiamo continuare in questa direzione, perché l’educazione finanziaria è una leva strategica”, dice il presidente di Aief.

“Un aspetto importante della ricerca riguarda i dati biometrici: i ricercatori hanno osservato che la frequenza cardiaca, associata ai processi decisionali e all'attivazione emotiva, cala quando si acquisiscono conoscenze in materia finanziaria. Questo evidenzia quanto il sapere sia importante anche per le emozioni e le sensazioni legate alle decisioni sul rischio, sul risparmio, sugli investimenti e sulla previdenza”, spiega Lella.

“Aief opera soprattutto nelle scuole, ma anche con Comuni, imprese e cittadini, offrendo corsi gratuiti. È importante avvicinare i giovani a queste materie, aiutarli a conoscere le opportunità e prepararli a prendere decisioni consapevoli”, ha concluso Lella.