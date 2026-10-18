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Papa Leone: "Ho superato la fase delicata, riprenderò gradualmente le attività"

Il Pontefice ha ringraziato i fedeli e i medici durante l'Angelus: "Ho sentito davvero il vostro sostegno"

Papa Leone - Afp
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18 ottobre 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Papa Leone celebra l'Angelus e oggi, domenica 18 ottobre, si rivolge ai fedeli parlando della malattia che lo ha costretto all'operazione nei giorni scorsi per l’asportazione di un tumore al polmone. “Superata questa fase delicata, come sapete, adesso riprenderò gradualmente le mie attività. Sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora. Grazia a tutti e buona domenica", ha detto al termine dell’Angelus.

Quindi ha ringraziato i fedeli per le preghiere e i medici per le cure: "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie. Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli”. "Questa esperienza - la riflessione del Papa - mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraverso la malattia sono in una condizione di infermità".

"In Gesù contempliamo un Dio che non teme la storia e viene invece ad abitarla. Il suo Regno non toglie le cariche e le responsabilità umane. Chiede però di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e ingiusti interessi, anteponendo a tutto il Regno di Dio e la sua giustizia", ha continuato il Papa, affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico su piazza S. Pietro, proprio da dove domenica scorsa aveva annunciato la malattia, sorprendendo tutti, anche i suoi collaboratori. Commentando il Vangelo del giorno tratto da Matteo con uno dei detti più celebri di Gesù: ‘Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’, il Pontefice ha esortato i fedeli ad essere “veritieri, senza soggezione e ipocrisia, liberi per il bene. Preghiamo il Signore che ci aiuti ad essere così”.

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