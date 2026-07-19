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Borsellino, Mattarella: "Sconfitto il disegno eversivo di via D'Amelio, la Repubblica è più forte"

Il messaggio del Capo dello Stato nel 34esimo anniversario della strage

La strage di via D'Amelio - Fotogramma /Ipa
La strage di via D'Amelio - Fotogramma /Ipa
19 luglio 2026 | 10.20
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

"La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio a 34 anni dalla strage di via D'Amelio.

"Paolo Borsellino - prosegue il Capo dello Stato - pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina".

"A trentaquattro anni dall’eccidio restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà e di vicinanza con i familiari di tutti coloro - uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni - che hanno difeso la nostra comunità dal cancro mafioso. Quel disegno eversivo, con il loro contributo, è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Catturando e condannando carnefici e mandanti".

"Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. Con la loro professionalità e il loro coraggio hanno istruito processi che prima non si riuscivano a celebrare", continua Mattarella.

"Con il loro impegno nelle istituzioni hanno dato allo Stato nuovi e più avanzati strumenti nella lotta alle mafie. Con la loro passione hanno seminato la cultura di legalità, insegnando ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno è parte della coscienza democratica della Repubblica" conclude il presidente.

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strage di via D'Amelio sergio mattarella paolo borsellino Emanuela Loi Agostino Catalano Vincenzo Li Muli Walter Eddie Cosina Claudio Traina
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