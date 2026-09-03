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Sparatoria a Minneapolis, 3 morti e 3 agenti feriti

E' avvenuto in un condominio nel centro della città Tra le vittime c'è il presunto attentatore

Natrso della Polizia Usa - (Afp)
Natrso della Polizia Usa - (Afp)
03 settembre 2026 | 07.34
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite. Fra queste, tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Parten del dipartimento di polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.

Mercoledì, poco dopo le 16:30, gli agenti sono intervenuti in seguito a segnalazioni di una sparatoria presso un edificio. "All'interno, gli agenti hanno trovato delle vittime e udito altri spari", ha dichiarato Parten durante una conferenza stampa. "Gli agenti hanno seguito il suono degli spari fino al piano superiore dell'edificio, dove hanno incontrato una fitta nebbia che ha ridotto significativamente la loro visibilità". Una delle vittime della sparatoria è stata trovata morta sul posto, mentre una seconda è deceduta in ospedale, ha detto.

Tra gli agenti feriti, uno è stato colpito a una gamba e un altro è stato sottoposto a intervento chirurgico, ha dichiarato Parten. Un terzo agente è stato sottoposto a valutazione per una ferita apparentemente non pericolosa per la sua vita. Il sergente ha affermato che non è chiaro come sia morto il sospettato. "Si tratta di un evento tremendamente tragico e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie, ai cari e a coloro che hanno perso la vita, ai feriti e agli agenti feriti e alle loro famiglie", ha affermato.

Il movente della sparatoria non è ancora chiaro.

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Minneapolis minneapolis sparatoria usa news sparatoria a minneapolis
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