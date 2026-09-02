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Meteo, afa allenta la presa: venerdì zero bollini rossi e 12 città in giallo

Il resto della Penisola sarà in verde, livello zero di allerta

Fontanella - Archivio
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03 settembre 2026 | 00.03
Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

L'afa allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi, giovedì 3 settembre, solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani, venerdì 4 settembre, i bollini rossi raggiungeranno quota zero, e resteranno 12 città in pre-allerta (bollino giallo).

L'ultimo bollettino

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute le 12 città con bollino giallo sono: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute).

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caldo ondate calore afa bollettino ministero della salute
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