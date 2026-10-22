Il presidente russo: "Siamo pronti ai colloqui con Usa e Ucraina". Poi fissa i paletti: "I territori persi da Kiev sono russi"

"Un accordo è possibile". Vladimir Putin apre ad un'intesa per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente russo accenna alla soluzione negoziale in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin, uno dei rappresentanti dei media più vicini al Cremlino. Putin usa toni apparentemente soft definendo gli ucraini "un popolo a noi molto vicino". "Penso che possiamo raggiungere un accordo. Siamo concordi su questo", dice il presidente russo, che nella giornata di mercoledì a San Pietroburgo ha incontrato Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano Donald Trump. "La Russia ha informato gli Stati Uniti di essere pronta a riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina", dice Putin.

"Mosca non vuole la guerra, Kiev invece sì"

"E' ormai evidente a tutti che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. La Russia desidera un accordo pacifico, ma se qualcuno vuole diversamente, è una sua scelta, L'obiettivo dei negoziati con gli Stati Uniti e l'Ucraina sarà quello di raggiungere una pace definitiva e garantire la sicurezza della Russia. Abbiamo sostenuto sin dall'inizio una soluzione pacifica al conflitto ucraino. Restiamo pronti a negoziare e a cercare una soluzione alla difficile situazione in Ucraina", aggiunge il leader del Cremlino che, come spesso accaduto in passato, attribuisce a Kiev le responsabilità per l'esplosone del conflitto. "La Russia non vuole combattere con l'Ucraina. Kiev, invece, vuole. Kiev e i suoi sostenitori occidentali trattano i cittadini ucraini come sacrificabili".

I paletti di Putin

Accanto all'apertura, trovano spazio i paletti che il presidente russo continua a fissare. "Tutti gli obiettivi saranno raggiunti", ribadisce. La Russia, dice esplicitamente, non rinuncerà ai territori strappati all'Ucraina: "I territori persi da Kiev non sono 'il loro territorio'. Sono storicamente territori russi", dice. È" inappropriato per Kiev parlare di perdite territoriali. Gli abitanti del Donbass e della Novorossiya hanno votato per la riunificazione con la Russia", prosegue.

Nell'intervista, trovano spazio accuse all'Europa: la Russia, dice Putin, non ha nessuna intenzione di cercare lo scontro con la Nato. "Le dichiarazioni dell'Europa sulla 'minaccia di guerra' con la Russia sono schizofrenia politica. I popoli d'Europa non vogliono combattere la Russia, così come la Russia non vuole combattere l'Europa".