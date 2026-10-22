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"Trump venga in tribunale e risponda alle domande", il presidente convocato al processo contro la Bbc

Il giudice fissa la deposizione del presidente che ha fatto causa all'emittente per diffamazione

Donald Trump - Afp
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22 ottobre 2026 | 19.20
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump chiamato a deporre in tribunale nel processo contro la Bbc. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto causa all'emittente britannica per una puntata del programma Panorama, che ha proposto passaggi del discorso tenuto dal numero 1 della Casa Bianca prima dell'assalto al Campidoglio del gennaio 2021. Trump ritiene diffamatorio il contenuto del programma, accusato di aver manipolato le parole del presidente. La Bbc ha provato a disinnescare la causa presentando le proprie scuse per "l'errata impressione che il presidente Trump abbia incitato direttamente alla violenza".

L'11 dicembre si va in aula in Florida e il giudice Enjoliqué Lett ha richiesta la presenza del presidente, che sarà chiamato a rispondere alle domande sotto giuramento. Trump avrebbe dovuto presentarsi in aula il 16 ottobre, ma ha dribblato la convocazione per occuparsi di "questioni di importanza nazionale" nella giornata in cui ha tenuto un comizio in Georgia. Secondo la Bbc, i legali del presidente avrebbero proposto una data tra l'11 e il 22 gennaio del prossimo anno

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