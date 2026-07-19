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Iran, ottava ondata di raid Usa. Teheran attacca in Kuwait e Giordania

Dopo la morte dei soldati americani, la 'punizione' degli Stati Uniti alla Repubblica islamica

Iran, ponte tra Roudan e Bandar Abbas distrutto nei raid Usa - Afp
Iran, ponte tra Roudan e Bandar Abbas distrutto nei raid Usa - Afp
19 luglio 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessuna de-escalation e tensione alle stelle nel conflitto tra Usa e Iran. Nella notte di oggi domenica 19 luglio, dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, gli Stati Uniti hanno lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva.

"Punire" le forze iraniane ritenute responsabili dell'attacco che ha provocato la morte di due militari, questo l'obiettivo dell'ultima notte di attacchi condotti sulla Repubblica islamica, secondo quanto indicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Gli attacchi hanno preso di mira le unità dei Guardiani della Rivoluzione accusate di aver lanciato missili balistici e droni contro le forze Usa, provocando le prime vittime statunitensi dall'inizio della nuova fase del conflitto.

Teheran da parte sua ha risposto annunciando di aver colpito con droni due basi americane in Kuwait, il deposito di munizioni di Camp Udairi e i sistemi radar e di sorveglianza della base aerea di Ali Al Salem, oltre ad aver lanciato nuovi attacchi in Giordania.

Tutte le news e gli aggiornamenti sul conflitto in diretta.

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