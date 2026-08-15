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Aeroporto di Catania, scende l’allerta per l’Etna: voli sospesi fino alle 14

Il passaggio di livello ha permesso alla SAC, società di gestione dello scalo, di disporre la riapertura immediata del settore C1

L'aeroporto di Catania - (Ipa)
L'aeroporto di Catania - (Ipa)
15 agosto 2026 | 10.59
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Scende da rosso ad arancione l’allerta per l’attività vulcanica dell’Etna e arrivano i primi segnali positivi per l’aeroporto di Catania. Il passaggio di livello ha permesso alla SAC, società di gestione dello scalo, di disporre la riapertura immediata del settore C1.

La situazione, però, non è ancora tornata alla normalità. La presenza di cenere vulcanica nel settore B3 e la contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale mantengono infatti sospesi arrivi e partenze fino alle 14 di oggi, 15 agosto. Nel frattempo sono in corso le operazioni necessarie per consentire la ripresa dei collegamenti.

Il miglioramento è legato alla diminuzione dell’attività esplosiva dell’Etna: l’INGV segnala emissioni di cenere più deboli e una riduzione del tremore vulcanico. I passeggeri, sottolinea la società, "sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree".

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