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Renzi ad AdnTalks: "Risultati Meloni zero, facciamo petizione 'restituisci mojito a Salvini'"

Il leader di Italia viva-Casa riformista: "Trump? Ondata di destra internazionale è alla fine". Sul nucleare: "Sono favorevole, ma provvedimento governo è barzelletta"

Matteo Renzi - (Fermo immagine)
Matteo Renzi - (Fermo immagine)
02 luglio 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dai trasporti al governo Meloni passando per gli Usa di Trump e il nucleare. Molti gli argomenti affrontati da Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

Sui trasporti: "Facciamo petizione 'restituisci mojito a Salvini

Ritardo? "Ho preso un treno, una cosa che nell'Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: 'Restituisci anche tu il mojito a Salvini'".

"Trump? Ondata di destra internazionale è alla fine"

"L'ondata di destra internazionale, che Trump ha rappresentato e alimentato, è arrivata alla fine. Trump potrebbe fare il miracolo di unificare anche la sinistra in Italia".

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matteo renzi matteo renzi adntalks renzi meloni renzi salvini
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