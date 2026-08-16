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Spagna, 21enne italiano aggredito a Barcellona: è in coma farmacologico

Ancora da chiarire pienamente le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto

Polizia a Barcellona - AFP
Polizia a Barcellona - AFP
16 agosto 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Restano ancora da chiarire pienamente le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, nel trevigiano, attualmente ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Barcellona, dove si trova in coma farmacologico. La prognosi - a quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate - resta riservata e sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole.

Il giovane era in vacanza nella città catalana insieme ad altri coetanei quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato coinvolto in un'aggressione all'esterno di un locale. Secondo il racconto fornito dagli amici, il gruppo sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani spagnoli poco dopo le 22.

La dinamica dell'accaduto non è ancora stata ricostruita completamente. Il 21enne ha riportato gravi lesioni ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Un amico che avrebbe cercato di difenderlo è rimasto ferito a uno zigomo e ha avuto bisogno di alcuni punti di sutura, per poi essere dimesso dopo poche ore. Il caso è noto alle autorità italiane. Non appena si ha avuto contezza della situazione, è stata attivata tutta l'assistenza consolare del caso a favore del giovane e della sua famiglia.

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italiano aggredito a Barcellona aggressione Nicola Maggiotto barellona aggressione
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