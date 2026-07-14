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Mondiali, oggi la semifinale Francia-Spagna - Diretta

All'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, si gioca il penultimo atto del torneo

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
14 luglio 2026 | 20.20
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Penultimo atto dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 14 luglio, si gioca la prima semifinale del torneo tra Francia e Spagna all'AT&T Stadium di Arlington (in Texas). I transalpini arrivano dal successo per 2-0 contro il Marocco ai quarti di finale, con i gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembele. Le Furie Rosse del ct De La Fuente hanno invece superato 2-1 il Belgio, con le reti di Fabian Ruiz e Mikel Merino.

La semifinale tra Francia e Spagna sarà visibile in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1, oltre che su Dazn. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn

Domani, mercoledì 15 luglio, si giocherà la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.

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Mondiali semifinale Mondiali diretta Francia Spagna Francia Spagna live Francia Spagna
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