Banche, Patuelli: "Incertezze geopolitiche scoraggiano investimenti e domande prestiti"

"Le incertezze prospettiche geopolitiche scoraggiano gli investimenti e le domande di prestiti". E' quanto ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione.

"Siamo usciti dagli effetti anche economici della pandemia e ci siamo trovati in una nuova emergenza economica e sociale per i rincari innanzitutto dell’energia, soprattutto per i paesi europei che ne sono grossi importatori, come l’Italia", ha aggiunto.