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Banche, Patuelli: "Incertezze geopolitiche scoraggiano investimenti e domande prestiti"

La relazione del presidente all'assemblea dell'Abi

Assemblea Abi - Adnkronos
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15 luglio 2026 | 10.32
Mattia Repetto
LETTURA: 1 minuti

"Le incertezze prospettiche geopolitiche scoraggiano gli investimenti e le domande di prestiti". E' quanto ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione.

"Siamo usciti dagli effetti anche economici della pandemia e ci siamo trovati in una nuova emergenza economica e sociale per i rincari innanzitutto dell’energia, soprattutto per i paesi europei che ne sono grossi importatori, come l’Italia", ha aggiunto.

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assemblea abi abi banche antonio patuelli
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