circle x black
Cerca nel sito
 

Legge elettorale, Durigon: "Preferenze? Persa occasione, giusta riflessione se in 30 votano contro"

Il vicesegretario della Lega all'Adnkronos: "Dobbiamo andare avanti e se ci sono le condizioni e possibilità ripresentare l'emendamento in Senato"

Claudio Durigon - Fotogramma /Ipa
Claudio Durigon - Fotogramma /Ipa
15 luglio 2026 | 08.53
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Ieri in Parlamento, sulla legge elettorale, "è stata persa un’occasione, dobbiamo andare avanti e se ci sono le condizioni e possibilità ripresentare l'emendamento in Senato". Lo afferma all'Adnkronos Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali commentando la bocciatura nel voto segreto alla Camera di un emendamento della maggioranza sulle preferenze.

"Freni, Giorgetti e Gava erano presenti alla Camera e non hanno votato? Non possiamo soffermarci sui singoli casi perché i numeri dicono che i contrari sono stati tanti, e distribuiti un po' tra tutti i partiti di maggioranza", dice ancora, aggiungendo che "è anche vero purtroppo che quando si è investiti di responsabilità di governo bisogna essere molto attenti a quello che si fa". Sulle prossime mosse Durigon osserva: "Condivido il pensiero della Meloni, è giusto che venga fatta una riflessione, perché i numeri di oltre trenta parlamentari che votano contro non può non aprirla".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legge elettorale preferenze claudio durigon
Vedi anche
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza