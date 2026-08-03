circle x black
Cerca nel sito
 

Si lancia nudo dal ponte di Brooklyn, sopravvissuto a volo di 85 metri - Guarda

L'uomo è stato arrestato e deve rispondere di diverse accuse, tra cui condotta pericolosa, danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico

Il ponte di Brooklyn - (Foto )
Il ponte di Brooklyn - (Foto 123RF)
03 agosto 2026 | 16.35
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Si è gettato nudo dalla sommità del ponte di Brooklyn, a New York, davanti agli occhi increduli dei passanti, ma è sopravvissuto alla caduta nelle acque dell'East River. Lo riferisce il New York Post, secondo cui l'uomo, dopo aver issato alcune bandiere sulla torre nord del ponte, sul lato di Manhattan, è stato rapidamente soccorso dagli agenti dell'unità portuale della polizia di New York e trasportato in condizioni stabili al Bellevue Hospital. Il salto è avvenuto da un'altezza di circa 85 metri e le immagini che hanno fatto il giro dei social mostrano l'uomo in volo mentre sembra tenere sopra la testa un indumento o una borsa da usare come rudimentale paracadute.

La polizia ha successivamente identificato l'uomo come Galymzhan Abaildayev, 44enne residente a Brooklyn. Secondo le autorità, prima di lanciarsi nel vuoto Abaildayev aveva scalato la torre nord del ponte, si era spogliato e aveva posizionato diverse bandiere, tra cui quella del Kazakistan. L'uomo è stato arrestato e deve rispondere di diverse accuse, tra cui condotta pericolosa, danneggiamento, atti osceni in luogo pubblico, violazione di proprietà e disturbo della quiete.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ponte di Brooklyn East River si lancia dal ponte di Brooklyn si lancia nudo da ponte di Brooklyn
Vedi anche
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza