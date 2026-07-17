Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. Oggi, venerdì 17 luglio, ha annunciato Shabana Mahmood, presidente del Comitato esecutivo nazionale. "I risultati della corsa alla leadership del partito non sono certo stati una sfida all'ultimo respiro, dato che c’era un solo candidato idoneo - ha affermato - È un onore per me dichiarare che il leader debitamente eletto del Partito Laburista è Andy Burnham".

Il "Re del Nord" diventerà quindi primo ministro a partire da lunedì, subentrando all'uscente Keir Starmer.