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Gran Bretagna, Burnham nuovo leader Laburista: sarà primo ministro

Da lunedì subentrerà al dimissionario Keir Starmer

Andy Burnham - Afp
Andy Burnham - Afp
17 luglio 2026 | 13.30
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. Oggi, venerdì 17 luglio, ha annunciato Shabana Mahmood, presidente del Comitato esecutivo nazionale. "I risultati della corsa alla leadership del partito non sono certo stati una sfida all'ultimo respiro, dato che c’era un solo candidato idoneo - ha affermato - È un onore per me dichiarare che il leader debitamente eletto del Partito Laburista è Andy Burnham".

Il "Re del Nord" diventerà quindi primo ministro a partire da lunedì, subentrando all'uscente Keir Starmer.

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partito laburista burnham burnham nuovo leader burnham primo ministro
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