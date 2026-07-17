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Meloni: "Se commetti un reato non puoi pretendere risarcimento per i danni subiti, non è giusto"

La premier sui social: "Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali"

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
17 luglio 2026 | 12.11
Cristiana Deledda
LETTURA: 1 minuti

"Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo Ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una card con la sua foto e la scritta 'Ddl sicurezza - Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque'.

L'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 sparando uccise i rapinatori, ritrovandosi una richiesta di 3,3 milioni di euro da parte dei loro familiari, è tra le novità approvate dal Consiglio dei ministri.

In particolare con l’articolo 7 viene escluso il risarcimento del danno se il fatto si verifica in occasione del compimento da parte del danneggiato di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 624-bis (furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari), 628 (rapina), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale.

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