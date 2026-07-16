"La dignità umana non è un algoritmo. I principi che insegniamo ai nostri figli quando vanno all'asilo valgono anche per noi quando diventiamo 'bambini cresciuti'. Un messaggio a Trump? Sii la persona di cui una madre andrebbe fiera". Lo ha dichiarato l'attrice Sharon Stone a margine della "Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear Wars" organizzata in Campidoglio a Roma. Sull'impegno degli artisti contro la guerra ha poi aggiunto: "Gli artisti partono da una prospettiva di innocenza ed è fondamentale non perdere quell'innocenza e quella dignità".