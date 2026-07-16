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Iran, nuovi raid Usa: esplosioni a Teheran. Trump pronto a una nuova escalation - Diretta

La tensione resta altissima. Il Centcom afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Il presidente Usa non esclude neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg. Il traffico nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente scrive Lloyd's List

Operazioni di volo notturno Usa - (Centcom)
Operazioni di volo notturno Usa - (Centcom)
16 luglio 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La tensione tra Iran e Usa, che hanno colpito obiettivi iraniani per il quinto giorno consecutivo, è sempre altissima. E secondo funzionari statunitensi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari: non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Kharg.

Il Centcom afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Il sistema di difesa aerea è stato attivato questa mattina a Teheran e si sono udite esplosioni nel nord e nell'ovest dell'Iran, secondo quanto riportato da media statali.

Dal canto suo l'Iran ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari statunitensi in Giordania con droni, secondo quanto riportato dai media statali. E di aver effettuato attacchi con droni contro basi e installazioni statunitensi in Kuwait e Bahrain.

Intanto il traffico nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente scrive Lloyd's List, pubblicazione specializzata nell'analisi e nel monitoraggio dell'industria del trasporto marittimo, secondo cui "il traffico marittimo non iraniano è praticamente scomparso" nello Stretto di Hormuz a seguito della ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Tutte le ultime news di oggi giovedì 16 luglio in diretta.

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