circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo estremo sull'Italia, oggi 15 città da bollino rosso. Ma al Nord è allerta temporali

Italia divisa in due. Venerdì la giornata più rovente con 16 capoluoghi in allerta massima

Italia dovosa in due dal meteo
Italia dovosa in due dal meteo
16 luglio 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caldo stringe la sua morsa su un Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio, 15 città da bollino rosso. Ma allo stesso tempo la Protezsione civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali.

Allerta calda massima oggi in 15 città

L'allerta massima, livello 3, con rischi per la salute della popolazione generale è prevista per oggi in 15 capoluoghi sui 27 monitorati: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo). Si contano inoltre 2 città in arancione (livello 2, con rischi di salute per i fragili): Bolzano e Milano . In giallo tutte le altre (livello 1, di pre-allerta), con nessun bollino verde (livello 0).

Domani, venerdì 17 luglio, giornata più rovente, le città in rosso saranno 16 (si aggiunge Milano), in arancione 4: Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

Allerta temporali al Nord

Contemporaneamche una parte dell'Italia deve fare i conti con il maltempo. La Protezione civile ha diramato un bollettino con allerta gialla per temporali in Lombardia (Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali); Piemonte (Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline); Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento) e gran parte del Veneto.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda sempre Lombardia e Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo estremo italia oggi allerta meteo oggi 16 luglio allerta temporali oggi meteo news
Vedi anche
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza