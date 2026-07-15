Lo scorso dicembre la Corte d’Assise d’Appello di Torino lo aveva condannato a 14 anni e nove mesi di carcere. La procura generale ha chiesto la conferma della condanna

La Corte di Cassazione si esprime oggi sul ricorso presentato dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021. Secondo quanto si apprende, la procura generale ha chiesto la conferma della condanna.

Il gioielliere ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l’accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga.

Lo scorso dicembre la Corte d’Assise d’Appello di Torino lo aveva condannato a 14 anni e nove mesi di carcere rivedendo in parte la sentenza emessa in primo grado ad Asti che aveva previsto una pena di 17 anni. A marzo la difesa di Mario Roggero aveva depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza sostenendo che ‘fu legittima difesa’. Ora i giudici si sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza e’ attesa per il pomeriggio.