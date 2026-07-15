A chiamare i carabinieri è stato proprio l'uomo, ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto

Una donna di 63 anni è stata uccisa oggi in un'abitazione a Coriano in provincia di Rimini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E' al vaglio dei militari la posizione dell'ex marito della vittima.

Dalle primissime informazioni, infatti, è stato proprio l'uomo a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine.

La donna aveva una ferita alla testa, ma è ancora da chiarire l'arma utilizzata per il delitto.