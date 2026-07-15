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Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video

15 luglio 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesco Totti si aggira per Roma come uno sconosciuto nello spot di Sony Pictures per il nuovo film della saga di Spider-Man: Brand New Day al cinema dal 29 luglio. Un eroe resta un eroe, anche quando nessuno lo riconosce più: questa l'idea alla base dello spot ironico che ha visto l'ex capitano giallorosso come protagonista d'eccezione. Nel precedente capitolo della saga (Spider-Man: No Way Home) infatti, Peter Parker è stato privato della sua identità: nessuno ricorda chi sia né sa più chi si cela dietro la maschera dell'uomo ragno.

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