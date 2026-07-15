circle x black
Cerca nel sito
 

Bambina di 7 anni risucchiata da bocchettone piscina nel Genovese, è grave

E' accaduto nello stabilimento balneare Bagni Segesta di Sestri Levante. E' ricoverata all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini, dove è arrivata in codice rosso

Elisoccorso - FOTOGRAMMA
Elisoccorso - FOTOGRAMMA
15 luglio 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di circa 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone della piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. E' successo questo pomeriggio intorno alle 17. La bambina si trovava nello stabilimento insieme alla madre quando, per cause in via di accertamento, è stata risucchiata dal bocchettone che le ha impedito di tornare a galla. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'Automedica, la Croce Verde di Sestri Levante e la Croce Rossa di Riva Trigoso oltre alla capitaneria di porto.

All'arrivo dei soccorritori, la bambina era già a bordo piscina priva di sensi, le è stato praticato un massaggio cardiaco per circa 45 minuti al termine dei quali aveva ripreso a respirare autonomamente. Poco dopo è stata trasferita nel punto di atterraggio dell'elisoccorso ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dove è arrivata in codice rosso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
genova news cronaca news sestri levante bocchettone piscina genova bambina bocchettone
Vedi anche
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza