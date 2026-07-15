circle x black
Cerca nel sito
 

Santanchè, bancarotta e truffa allo Stato: ex ministra rischia nuovo processo a Milano

Pm: "Parlamentare Fratelli d'Italia avrebbe ricevuto dividendi e compensi in assenza di bilanci solidi"

Santanchè, bancarotta e truffa allo Stato: ex ministra rischia nuovo processo a Milano
15 luglio 2026 | 18.01
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Nuova chiususa indagine per l’ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano contesta alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e a una società varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta, al falso in bilancio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.

In particolare nell'avviso di conclusione delle indagini - firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà - si sottolinea come alcuni degli indagati - in passato Santanché ha amministrato alcune delle società oggetto dell'inchiesta - avrebbero beneficiato, in più anni, di dividenti che non dovevano essere distribuiti, così come di compensi agli amministratori visti i conti non in ordine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
santanchè rischio nuovo processo daniela santanchè santanchè truffa stato bancarotta santanchè processo
Vedi anche
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza