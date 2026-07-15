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Incidente Paolo Belli, morto 41enne travolto dalla bici. Il cantante è "sotto shock"

A quanto apprende l'Adnkronos il cantante sconvolto non riesce a rilasciare dichiarazioni

Paolo Belli - fotogramma/ipa
Paolo Belli - fotogramma/ipa
15 luglio 2026 | 17.58
Alisa Toaff
LETTURA: 2 minuti

Paolo Belli è "sotto shock" per l'esito tragico dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Reggio Emilia, costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. Il cantante e conduttore televisivo, coinvolto nello scontro mentre era in sella alla sua bicicletta, è profondamente provato per quanto accaduto.

A quanto apprende l’Adnkronos, Belli al momento non riesce a rilasciare dichiarazioni: l’artista è devastato e sconvolto dall’accaduto e sta cercando di elaborare una vicenda che lo ha colpito profondamente. Belli è stato il primo a soccorrere il pedone prima dell'arrivo delle ambulanze e dell'elisoccorso e la sua unica sua preoccupazione nelle ore successive è stata quella di conoscere le condizioni del 41enne, poi deceduto a seguito delle gravi conseguenze riportate nell’impatto. Le condizioni di Magnani erano apparse subito molto gravi tanto che i sanitari hanno deciso di trasportarlo in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, dove è morto dopo un giorno di agonia. Lo stesso Belli era stato trasferito in ambulanza al pronto di soccorso di Guastalla, per accertamenti sui lievi traumi riportati e per lo stato di shock.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si trovava nella zona di Cognento, nel Reggiano, quando sarebbe avvenuto l’impatto con la bicicletta condotta da Belli. Tra le ipotesi emerse, quella secondo cui il 41enne sarebbe uscito improvvisamente da un cancello mentre stava tornando verso la propria auto. Saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia locale. La magistratura dovrà valutare tutti gli elementi raccolti e si attende l’esito dell’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

(di Alisa Toaff)

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incidente mortale bici scontro pedone elisoccorso
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