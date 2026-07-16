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La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità

16 luglio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il summit internazionale dei Premi Nobel, che riunisce a Roma, in Campidoglio, scienziati, ex capi di governo, leader religiosi internazionali per discutere di intelligenza artificiale, etica e sicurezza globale, ha dato vita, prima dell'inizio dell'incontro a una 'strana coppia': lei è la star di Hollywood Sharon Stone (in veste di ambasciatrice dell'Enciclica Magnifica Humanitas), lui l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Nella Sala delle Bandiere, alla presenza del sindaco Gualtieri e dei tanti ospiti internazionali, la scelta del posto per la foto di gruppo dà il via a una inedita complicità fra i due.

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Romano Prodi e Sharon Stone Prodi Campidoglio Stone Gualtieri Premi Nobel Summit Ia
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