Il summit internazionale dei Premi Nobel, che riunisce a Roma, in Campidoglio, scienziati, ex capi di governo, leader religiosi internazionali per discutere di intelligenza artificiale, etica e sicurezza globale, ha dato vita, prima dell'inizio dell'incontro a una 'strana coppia': lei è la star di Hollywood Sharon Stone (in veste di ambasciatrice dell'Enciclica Magnifica Humanitas), lui l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Nella Sala delle Bandiere, alla presenza del sindaco Gualtieri e dei tanti ospiti internazionali, la scelta del posto per la foto di gruppo dà il via a una inedita complicità fra i due.