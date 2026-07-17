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Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato al Luna Park

La tragedia probabilmente causa da scossa mentre il giovane giocava al punchingball

Luna Park - fotogramma/ipa
Luna Park - fotogramma/ipa
17 luglio 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.

Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l'impianto e il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un'ordinanza. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico.

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tragedia folgorato punchingball scossa elettrica saronno saronno news saronno news morto
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